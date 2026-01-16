Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На пост прокурора Кезского района Удмуртии назначили Дмитрия Осипова

15 января прокурором Кезского района Удмуртии стал Дмитрий Осипов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 15 января он был представлен правоохранителям, судейскому сообществу и администрации района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Дмитрий Осипов родился в 1978 году в Глазове. В органах прокуратуры служит с июня 2002 года. Работал следователем, старшим следователем, помощником, старшим помощником Глазовского межрайонного прокурора, зампрокурора Юкаменского района. С июня 2023 года замещал прокурора Красногорского района Удмуртии.

Ранее эту должность замещал Александр Мымрин. В сентябре 2025 года он был назначен прокурором Увинского района.

Владислав Галичанин