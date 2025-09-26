Александр Мымрин назначен прокурором Увинского района

Новым прокурором Увинского района назначен советник юстиции Александр Мымрин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Александр Мымрин родился в 1986 году в Сарапуле. В органах прокуратуры служит с июня 2008 года. Работал помощником Глазовского межрайонного прокурора, прокурора Каракулинского района, заместителем прокурора Камбарского, Сарапульского районов, города Сарапула. С июля 2021 года замещал должность прокурора Кезского района Удмуртской Республики.

Анастасия Лопатина