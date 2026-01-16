В Госдуму внесен проект о медобследовании мигрантов в первый месяц после въезда

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который обяжет мигрантов в первые 30 дней с момента въезда в Россию пройти медосвидетельствование. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Инициаторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с главами думских фракций и вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Проектом предлагается внести поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». По действующим нормам, после въезда в Россию мигранты должны пройти медобследование в течение 90 дней. Это необходимо, чтобы врачи могли выявить отсутствие опасных инфекций и ВИЧ, а также исключить наркотическую зависимость. Кроме того, приезжающих могут обязать проходить аналогичное обследование ежегодно, если они задержатся в стране более чем на 30 дней . Платить за посещение врача мигранту нужно будет самостоятельно.

Если во время приема у иностранца обнаружат инфекцию, ВИЧ или выяснится, что он употреблял наркотики, медучреждениям следует передать эту информацию МВД и Роспотребнадзору. Ведомства примут решение о высылке мигранта.

За уклонение от медобследования мигранта могут также выслать из России. Штрафы за отказ от процедуры предлагается повысить в 12 раз, они составят 25-50 тыс. руб. Если приезжающий использует поддельные справки об обследовании, ему грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.