В Ростове продают сортировочный центр «Почты России» за 154 млн рублей

АО «Почта России» выставило на приватизацию комплекс зданий на Привокзальной площади в Ростове-на-Дону. Цена лота составляет 153,9 млн руб. Информация об опубликована на сайте Российского аукционного дома.

Фото: Почта России

Комплекс продается одним лотом, в который входят шесть объектов. Основным активом является четырехэтажное кирпичное здание почтамта, занимающее площадь 3,3 тыс. кв. м.

Кроме того, в комплекс входят отдельно стоящее одноэтажное почтовое отделение площадью 107,5 кв. м, три вспомогательных здания, предназначенных для хранения и бытовых нужд, общей площадью примерно 180 кв. м, а также земельный участок площадью почти 2,7 тыс. кв. м. Общая площадь всех объектов недвижимости превышает 3,6 тыс. кв. м.

Аукцион проводится в открытом формате, с возможностью увеличения цены и предварительной квалификацией участников.

Заявки принимаются до 29 января 2026 года. Сами торги назначены на 4 февраля.

Наталья Белоштейн

