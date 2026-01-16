Казань заняла третье место среди российских городов по популярности весенних поездок, на столицу Татарстана пришлось 7,1% всех бронирований по стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Казань вошла в тройку самых популярных городов России для весенних поездок

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Казань вошла в тройку самых популярных городов России для весенних поездок

Казань уступила лишь Москве с долей 16,3% и Санкт-Петербургу (15,4%). Замыкают рейтинг Эсто-Садок (5,3%) и Адлер (5%).

Популярность Казани весной выросла на 77,5% по сравнению с прошлым годом.

В компании также отмечают изменение формата поездок внутри страны: средняя продолжительность бронирования сократилась до 3,2 дня против 3,8 дня годом ранее, при средней стоимости размещения около 9 тыс. руб. за ночь.

Анна Кайдалова