После удара БПЛА в Рязанской области организована горячая линия

Прокуратура Рязанской области взяла на контроль последствия удара беспилотников ВСУ в административном центре региона. Для оперативной связи с жителями Рязани организована горячая линия: 8 (910)-631-08-17, сообщили в пресс-службе надзора.

В ведомстве заверили, что находятся в контакте со всеми профильными органами для оказания медицинской и иной помощи местным жителям. Прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов лично прибыл на место атаки.

В ночь на 16 января над Рязанской областью сбиты 11 дронов. При атаке повреждены фасады двух многоэтажных домов. Ранены два человека. Помощь им оказали амбулаторно.