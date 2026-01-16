При ударе БПЛА в Рязанской области пострадали два человека

При ударе дронов в Рязанской области повреждены фасады двух многоэтажных домов. Пострадали два человека, им оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Павел Малков.

Один из домов не был заселен. Проводилась ли эвакуация из второго, не уточняется. Также обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, оценивается материальный ущерб, рассказал господин Малков.

По данным Минобороны РФ, над Рязанской областью сбили 11 беспилотников. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 106 БПЛА над десятью российскими регионами, обошлось без жертв.