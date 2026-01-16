Макрон: Украина получает две трети разведданных от Франции

Две трети всех получаемых Украиной разведданных поступают от Франции. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время выступления перед военнослужащими.

Господин Макрон напомнил, что еще год назад Украина «в подавляющем большинстве случаев была крайне зависима» от разведывательных возможностей США. «Сегодня две трети этих возможностей обеспечиваются Францией»,— утверждает господин Макрон (цитата по «РИА Новости»).

В октябре 2025 года Financial Times сообщала, что США несколько месяцев помогали Украине наносить удары по энергетическим объектам в России. Неназванный американский чиновник рассказал, что Киев выбрал цели для дальних ударов, а Вашингтон предоставлял данные разведки об уязвимости этих объектов. О том, что США направляют Украине информацию разведки по территории России, также писала The Wall Street Journal.