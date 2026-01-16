Трамп и Фицо встретятся в резиденции Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведут встречу в резиденции Мар-а-Лаго, расположенной в штате Флорида. Согласно публичному расписанию американского президента, встреча состоится 17 января в 15:30 по местному времени (23:30 мск).

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

11 января Роберт Фицо сообщил, что на встрече с Дональдом Трампом намерен обсудить изменение условий соглашения Словакии и США о военном сотрудничестве, которое было заключено в феврале 2022 года.

Соглашение позволяет Соединенным Штатам бесплатно использовать словацкие военные аэродромы Малацки-Кухиня и Слиач. Взамен США пообещали вложить $100 млн в модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии. Однако с 2023 года словацкие власти неоднократно заявляли, что страна пересмотрит соглашение о военном сотрудничестве с США. В частности, господин Фицо говорил, что договор угрожает суверенитету Словакии.