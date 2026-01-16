Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
РЕН ТВ: устроившим стрельбу в Москве оказался 17-летний подросток

Стрельбу из светошумового пистолета на остановке в центре Москвы сегодняшней ночью устроил 17-летний подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, юноша выстрелил в трех человек. После этого началась драка, и сам стрелявший был госпитализирован.

Инцидент случился на улице Народной в Таганском районе. По информации телеканала, молодой человек выстрелил из пистолета в пьяную группу людей, потому что они неадекватно вели себя в автобусе. По официальным данным, шесть человек задержаны, трое пострадали. Подробности об их состоянии в МВД не привели.

