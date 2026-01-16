Три человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы

Три человека пострадали в результате стрельбы из светошумового пистолета в центре Москвы. После инцидента были задержаны шесть человек, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По информации правоохранителей, стрельба произошла на улице Народной в Таганском районе. Предварительно известно, что причиной стрельбы стал конфликт в группе людей. «В результате произошедшего три человека получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение... На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейскими устанавливаются обстоятельства произошедшего»,— сообщили в полиции.

По информации РЕН ТВ, конфликт произошел на остановке. Мужчина выстрелил из пистолета в пьяную группу людей из-за неадекватного поведения в автобусе, сообщил собеседник телеканала. Источник уточнил, что стрельба произошла на улице Большие Каменщики.