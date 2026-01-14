В Ижевске автобусы заменят трамваи на участке Огнеупорная—Центр утром 15 января

Запуск трамваев №1, 5, 9 и 12 в Ижевске от улиц Московская и Огнеупорная до Центра «не представляется возможным» ни сегодня вечером, ни завтра утром. Как сообщает пресс-служба «ИжГЭТ», кабель, повреждение которого привело к отключению тяговой подстанции №19 и напряжения контактной сети, залегает на значительной глубине. Это требует трудоемких работ для устранения неисправности. Для перевозки пассажиров завтра утром пустят автобусы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска Следующая фотография 1 / 2 Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Автобусы будут следовать по следующим маршрутам:

Первый маршрут: Улица Московская — улица Гагарина — улица Магистральная — улица Карла Маркса — улица Карла Либкнехта — улица Максима Горького — Центр, где находится остановка автобуса №40. В обратном направлении транспорт пойдет сразу на улицу Карла Маркса.

На указателях автобуса будет написано «Московская — Центр». Оплата проезда либо через валидаторы, либо наличными. От Центра автобусы будут ходить с 05:03 до 08:33, от улицы Московской — с 05:39 до 09:09. Интервал — 12-13 минут.

Второй маршрут: База строймеханизации — улица Автономная — улица Трудовая — улица Областная — улица Гагарина и обратно.

На указателях будет надпись «Вместо трамвая. База строймеханизации — улица Гагарина». Проезд бесплатный. От Базы автобусы будут ходить с 06:30 до 09:21, от улицы Гагарина — с 06:36 до 08:57. Интервал — 15 минут.

Напомним, движение трамваев было остановлено сегодня в 09:45. Сторонняя организация проводила земляные работы, во время которых был поврежден основной и резервный кабели тяговой подстанции №19. Это привело к отключению объекта и напряжения контактной сети. Специалисты службы энергохозяйства работают в круглосуточном режиме.