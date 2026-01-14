В Ижевске автобусы заменят трамваи на участке Огнеупорная—Центр утром 15 января
Запуск трамваев №1, 5, 9 и 12 в Ижевске от улиц Московская и Огнеупорная до Центра «не представляется возможным» ни сегодня вечером, ни завтра утром. Как сообщает пресс-служба «ИжГЭТ», кабель, повреждение которого привело к отключению тяговой подстанции №19 и напряжения контактной сети, залегает на значительной глубине. Это требует трудоемких работ для устранения неисправности. Для перевозки пассажиров завтра утром пустят автобусы.
Автобусы будут следовать по следующим маршрутам:
Первый маршрут: Улица Московская — улица Гагарина — улица Магистральная — улица Карла Маркса — улица Карла Либкнехта — улица Максима Горького — Центр, где находится остановка автобуса №40. В обратном направлении транспорт пойдет сразу на улицу Карла Маркса.
На указателях автобуса будет написано «Московская — Центр». Оплата проезда либо через валидаторы, либо наличными. От Центра автобусы будут ходить с 05:03 до 08:33, от улицы Московской — с 05:39 до 09:09. Интервал — 12-13 минут.
Второй маршрут: База строймеханизации — улица Автономная — улица Трудовая — улица Областная — улица Гагарина и обратно.
На указателях будет надпись «Вместо трамвая. База строймеханизации — улица Гагарина». Проезд бесплатный. От Базы автобусы будут ходить с 06:30 до 09:21, от улицы Гагарина — с 06:36 до 08:57. Интервал — 15 минут.
Напомним, движение трамваев было остановлено сегодня в 09:45. Сторонняя организация проводила земляные работы, во время которых был поврежден основной и резервный кабели тяговой подстанции №19. Это привело к отключению объекта и напряжения контактной сети. Специалисты службы энергохозяйства работают в круглосуточном режиме.