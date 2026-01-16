На 17 лет осудили военного из Алтайского края за передачу данных ВСУ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении младшего сержанта Романа Воробьева из Алтайского края, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Подсудимому назначили 17 лет колонии строгого режим и штраф 300 тыс. руб. Кроме того, его лишили воинского звания и государственной награды, сообщает пресс-служба суда. Свою вину он полностью признал.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2024 года военнослужащий, «недовольный проведением СВО и не желающий в ней участвовать, решил перейти на сторону противника». Для этого, считают правоохранители, младший сержант связался с представителем ГУР МО Украины.

Следствие установило, что Роман Воробьев на протяжении нескольких месяцев на территории Харьковской и Белгородской областях собирал сведения о местах дислокации военнослужащих и военной техники, а также о местах нахождения боевых позиций и маршрутах движения подразделений. Собранные данные военный передавал спецслужбам Украины.

Александра Стрелкова