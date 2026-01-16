Главы КНР и Канады встретились в Пекине для переговоров о пошлинах и сотрудничестве

Председатель КНР Си Цзиньпин и прибывший накануне в Пекин премьер-министр Канады Марк Карни в пятницу начали переговоры о восстановлении сотрудничества стран, сообщает AFP. Это первая встреча лидеров стран в столице Китая за последние восемь лет.

Глава КНР в приветственном слове отметил, что китайско-канадские отношения достигли поворотного момента после их последней встречи на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского региона в октябре прошлого года. Он сказал, что рад видеть дискуссии о восстановлении сотрудничества. Канадский премьер упомянул, что наибольшего прогресса страны могли бы добиться, сотрудничая в сферах сельского хозяйства, энергетики и финансов.

Агентство отмечает, что после введения президентом США Дональдом Трампом жестких пошлин на канадские товары, Марк Карни попытался снизить экономическую зависимость своей страны от ее основного рынка сбыта — Соединенных Штатов. Он постарается договориться о стратегическом торговом партнерстве с Китаем и добиться снижения импортных пошлин. Соглашение пока не достигнуто.

По информации «Синьхуа», накануне канадский премьер имел беседу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам сообщается, что Китай готов укреплять сотрудничество с Канадой в таких областях, как чистая энергетика, цифровые технологии, современное сельское хозяйство, авиация, космонавтика, обрабатывающая промышленность и финансы, чтобы «создать больше новых точек экономического роста».

Эрнест Филипповский