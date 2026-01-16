Более тысячи домов остались без света в двух поселках возле Барнаула

В результате аварии на энергосетях более тысячи индивидуальных жилых домов остались без света в двух поселках в пригороде Барнаула, сообщает прокуратура Алтайского края. Надзорное ведомство организовало проверку по факту произошедшего.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным мэрии Барнаула, отключения зафиксированы в поселках Бельмесево и Конюхи. Авария также привела к ограничению электро-, водо- и газоснабжения. В поселке Южный на ул. Чайковского, 31 организован пункт временного пребывания для 270 человек.

Директор ПО ЦЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Владимир Евсеев сообщил, что для обеспечения временного электроснабжения направлены семь резервных источников снабжения электроэнергией. Планируется переключить поселки на другую линию электропередач.

В ремонтных работах участвуют шесть бригад, в составе которых 18 человек и пять единиц техники, еще четыре бригады выехали к месту аварии.

Александра Стрелкова