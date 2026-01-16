В Госдуме не ожидают полной блокировки Telegram в России

Telegram взаимодействует с российскими властями страны, поэтому блокировка ему не грозит, заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов (ЛДПР). Так он ответил на вопрос, продолжит ли мессенджер работать в России.

«Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией... За судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться»,— сказал ТАСС господин Свинцов.

В августе 2025 года Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Ведомство ограничило голосовые звонки через сервисы. По версии РКН, эти мессенджеры используют для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений. В Госдуме говорили, что Telegram не заблокируют в России, пока все каналы не перейдут в отечественный мессенджер MAX.