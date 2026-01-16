Новым зампредом жилищного комитета Петербурга назначили Андрея Бережного

Заместителем председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга с 16 января назначен Андрей Бережной. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Андрей Бережной более 20 лет работал в сфере ЖКХ в администрации Кронштадтского района. Он родом из Кронштадта, окончил высшее Военно-морское инженерное училище и Институт правоведения и предпринимательства, кандидат юридических наук.

С 1994 по 2004 год господин Бережной служил в Вооруженных силах России, после чего перешел в жилищный отдел администрации Кронштадтского района. В 2013–2023 годах он возглавлял этот отдел, а весной 2023 года стал заместителем главы районной администрации.

В августе 2025 года чиновник завершил работу в администрации Кронштадта, а с октября, по данным издания, был советником председателя жилищного комитета Дениса Удода. Андрей Бережной занял вакантную должность, теперь у главы комитета будет семь заместителей.

Артемий Чулков