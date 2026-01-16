Bloomberg: Paramount обратилась за поддержкой к Макрону для сделки с Warner Bros.

Руководство Paramount Skydance Corp. пытается заручиться политической поддержкой в Европе для своей заявки на покупку Warner Bros. Discovery за $108,4 млрд. Как сообщает Bloomberg, представители компании провели переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и высокопоставленными французскими чиновниками, а также посетили Лондон для обсуждений с британскими властями.

Paramount, которую возглавляет Дэвид Эллисон, сын союзника президента США Дональда Трампа Ларри Эллисона, с сентября предпринимает попытки приобрести Warner Bros., пытаясь не допустить того, чтобы киностудию Warner Bros, а также стриминг HBO Max и канал HBO выкупила компания Netflix. Совет директоров Warner Bros. Discovery отклоняет инициативы компании господина Эллисона, заявляя о предпочтении предложения Netflix, оценивающего компанию в $27,75 за акцию в форме наличных и акций.

В январе Paramount объявила о намерении выдвинуть своих кандидатов в совет директоров Warner Bros. Discovery. и подала на киностудию в суд, как сообщала The New York Times. Компания потребовала от Warner Bros. раскрыть подробную информацию, почему ее руководство сочло предложение Netflix за $82,7 млрд более выгодным.