Мэр Осинников досрочно ушел в отставку

Глава шахтерского города Осинники в Кемеровской области Игорь Романов покинул свой пост. Его досрочную отставку принял совет депутатов Осинниковского городского округа.

Сессия муниципального парламента состоялась 22 октября. По данным окружного совета, господин Романов уволился по собственному желанию. «Депутатский корпус работал в единой команде с Игорем Васильевичем, решая много непростых задач»,— говорится в сообщении совета.

Город Осинники с населением около 39 тыс. человек расположен на юге Кузбасса. Игорь Романов возглавлял его с 2012 года. Исполняет обязанности мэра после его отставки первый заместитель Виталий Кауров.

Валерий Лавский