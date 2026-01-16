Норвежский Нобелевский комитет прокомментировал передачу премии мира Трампу

Норвежский Нобелевский комитет прокомментировал передачу лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо медали премии мира президенту США Дональду Трампу.

«Как только Нобелевская премия объявлена, ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе на все времена… Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет»,— указано в сообщении комитета в соцсети Х.

Накануне Мария Корина Мачадо заявила, что вручила президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Она и Дональд Трамп встречались в Белом доме для обсуждения обстановки в Венесуэле, их беседа длилась более двух часов.

Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена госпоже Мачадо за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы». Сам Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию за свои миротворческие усилия.