У фигурантов дела о хищениях у бойцов СВО в Шереметьеве арестовали имущество

Имущество и счета фигурантов уголовного дела о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево были арестованы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным СКР, преступное сообщество, действовавшее с 2022 года, насчитывало не менее 40 человек. Всего арестованы 38 участников, двое из них объявлены в розыск. Основными жертвами преступной группы, созданной жителем Москвы Владимиром Бардиным, стали военнослужащие, которые отправлялись на отпуск или лечение через Шереметьево.

Следователи установили, что таксисты, входившие в группу, завышали стоимость транспортировки, а женщины, выдавая себя за нуждающихся, убеждали военнослужащих переводить им крупные суммы. Также в преступной группе были лица, совершавшие грабежи и вымогательства, а также сотрудники правоохранительных органов. Следствие продолжает оценивать размер нанесенного ущерба.

