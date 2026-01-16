Осужденную в Китае на смертную казнь россиянку передали в Россию

Жительницу Хабаровска Марину Лопатину, которую в 2011 году в КНР приговорили к смертной казни за контрабанду наркотиков, передали в Россию для отбывания наказания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

По информации агентства, в 2011 году в консульском отделе российского посольства в Пекине сообщили, что Чжухайский суд приговорил Лопатину 1973 года рождения к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Ее обвиняли в попытке провоза двух килограммов героина из китайского специального административного района Макао в материковую часть страны.

Позже россиянке смягчили наказание до пожизненного заключения, а затем — до 25 лет лишения свободы. Лопатина дала письменное согласие на отбывание наказания на родине.

Российский суд признал приговор китайской стороны и счел женщину осужденной по статье 188 УК «Контрабанда», которая сейчас уже утратила силу. Лопатиной назначили 12 лет колонии общего режима, из которых на территории России осталось отбыть 6,5 года.