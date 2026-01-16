Пресс-секретарь Белого дома обвинила журналиста в предвзятости за вопрос об убийстве активистки

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт обвинила журналиста в предвзятости и назвала «левым активистом» после вопроса о действиях агента иммиграционной и таможенной полиции (ICE), застрелившего гражданку США.

Найл Стэнэйдж, обозреватель издания The Hill, задал вопрос о гибели 37-летней Рене Гуд, которую застрелил агент ICE во время рейда в Миннеаполисе. Журналист сослался на статистику смертей в заключении ICE и факт гибели Гуд, спросив, как это соотносится с заявлениями администрации о том, что ICE «все делает правильно». В ответ Кэролайн Левитт заявила, что господин Стэнэйдж является не журналистом, а «предвзятым репортером с левыми взглядами» и «левым активистом», который не сообщает факты.

«Держу пари, вы никогда не читали о невинных американцах, которые были убиты от рук нелегальных иммигрантов в этой стране. Храбрые мужчины и женщины из ICE делают все, что в их силах, чтобы убрать этих отвратительных личностей и сделать наши сообщества более безопасными»,— сказала госпожа Левитт (цитата по ABC).

7 января сотрудник ICE застрелил Рене Гуд. Мэр города Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту». А власти Миннесоты подали в суд на федеральное правительство США из-за развертывания в штате сил иммиграционного и таможенного контроля. После этого в Миннесоте и других американских штатах прошла волна массовых протестов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миннесота попала под прицел Вашингтона».