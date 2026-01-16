Имущество украинских олигархов и крупных землевладельцев в Херсонской области перешло в собственность России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости». По его словам, все активы, ранее принадлежавшие олигархам и латифундистам, теперь являются госсобственностью. Сейчас в регионе работают над юридическим оформлением прав на эти объекты.

Господин Сальдо отметил, что часть национализированных активов будет передана в федеральную собственность, однако большая их часть останется в ведении Херсонской области. Губернатор уверил, что эти ресурсы будут использоваться на благо местных жителей.

Херсонская область вошла в состав России в 2022 году. Под контролем РФ находится около 75% региона. ВСУ контролируют правый берег Днепра, а также столицу области — город Херсон.