Мать сына Илона Маска подала в суд на xAI после генерации откровенных фото с ней

Мать одного из детей американского бизнесмена Илона Маска, 27-летняя Эшли Сент-Клэр, подала в Верховный суд штата Нью-Йорк на его компанию xAI после генерации нейросетью Grok откровенного изображения, на котором она изображена несовершеннолетней. Об этом сообщает The Guardian.

«Эшли подала в суд, потому что Grok преследовал ее, создавая и распространяя изображения, содержащие оскорбления и унижения, сделанные без ее согласия, и публикуя их на X»,— сообщила Кэрри Голдберг, адвокат Эшли Сент-Клэр. По словам пострадавшей, Grok, несмотря на обещание компании прекратить генерировать откровенные и унизительные изображения, продолжал это делать. Она потребовала выплаты штрафных убытков.

xAI подала встречный иск, в котором заявила, что, согласно условиям предоставления услуг платформы X, госпожа Сент-Клэр не может подать иск против компании в Нью-Йорке, а обязана сделать это в Техасе. Сам Илон Маск в соцсети X заявил, что ответственность за генерируемые изображения несут пользователи, так как чат-бот создает их по запросам.

14 января xAI заявила, что Grok будет блокировать возможность пользователей создавать изображения реальных людей в бикини, нижнем белье и подобной одежде в странах, где это незаконно. Ранее после волны критики подобная функция осталась только для платных подписчиков.