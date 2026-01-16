Регионы просят втрое увеличить кредиты на северный завоз

Регионы попросили правительство в три раза увеличить бюджетные кредиты на северный завоз в 2026 году — с 10 до 30 млрд руб., сообщили «Интерфаксу» в Минвостокразвития.

В ведомстве отметили, что основные задачи на 2026 год включают расширение ассортимента товаров и повышение их доступности, включая локализацию производства некоторых из них. Также среди целей — модернизация объектов энергетики, использующих привозное топливо. Кроме того, планируется развивать сеть сервисов электронной коммерции, которые придут в самые северные поселки.

Минвостокразвития привело в пример Якутию, в которой завершается создание сети из 13 торгово-логистических центров, которые уже позволили расширить ассортимент поставляемой продукции. Такой механизм развития хотят распространить и на другие северные регионы.

Северный завоз — это ежегодное снабжение труднодоступных и удаленных районов России жизненно важными товарами. Продовольствием обеспечивают 19 регионов и более 2,1 млн человек, сообщил на недавнем заседании правительства глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.