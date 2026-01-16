Axios: Трамп медлит с атакой на Иран, чтобы тщательнее спланировать нападение

Президент США Дональд Трамп откладывает принятие решения о нанесении удара по Ирану из-за того, что хочет тщательнее спланировать нападение, сообщает Axios со ссылкой на источники. По словам источников издания, Белый дом проводит внутренние консультации и общается с союзниками о сроках проведения такой операции. Кроме того, американские власти обсуждают, приведет ли возможный удар к существенной дестабилизации режима.

Как сообщил Axios источник в израильском правительстве, нынешний план США предусматривает нанесение ударов по объектам сил безопасности в Иране, но Иерусалим не считает их достаточно эффективными, чтобы серьезно дестабилизировать режим. Тем не менее, как заявил один из собеседников издания, Дональд Трамп продолжает «держать палец на кнопке».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разговаривал с Дональдом Трампом и попросил его повременить с ударом по Ирану. Отложить планы удара также призвали Саудовская Аравия, Катар, Оман и Египет.