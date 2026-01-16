Постпред при ООН: США не исключают никакие действия против Ирана

Президент США Дональд Трамп изучает все возможные действия в отношении Ирана, сообщил постоянный представитель США при НАТО Майк Уолц.

«Он (господин Трамп.— "Ъ") ясно дал понять, что для прекращения бойни все варианты остаются "на столе", и руководство иранского режима должно понимать это лучше кого бы то ни было»,— заявил господин Уолц на заседании Совета Безопасности ООН. Он добавил, что, хотя Иран заявлял о готовности к диалогу, действия Тегерана говорят об обратном.

Протесты в Иране, продолжающиеся с конца декабря, по данным правозащитных организаций, уже привели к гибели от 2,5 до 3,4 тыс. человек. Дональд Трамп несколько раз заявлял о том, что собирается начать военные действия против исламской республики, если власти страны продолжат убивать демонстрантов. Позже президент заявил, что убийства в Иране прекратились, но не стал говорить, отказался ли Вашингтон он военных планов против Ирана.