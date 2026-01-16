Мороз до -15 градусов придет 16 января в Астраханскую область

Снегопады закончились в Астраханской области. Региональное МЧС напомнило о сохранении опасности ДТП. ЧС техногенного характера не прогнозируют.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Астраханский ЦГМС обещает 16 января в регионе пасмурную погоду, умеренный, днем небольшой снег. На дорогах остаются снежные заносы и гололедица. МЧС рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными. Ветер северный — скорость 5–10 м/с. Снова резко похолодает (вчера на девять градусов, сегодня на пять): ночью ожидается -15...-10°С, днем -5...-10°С.

В Астрахани сегодня -8...-6°С, ночью до -12. Пасмурно, небольшой снег. Ветер северный — скорость 5–10 м/с. На дорогах также прогнозируют снежные заносы и гололедицу.

Дарья Васенина