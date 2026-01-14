Резкое похолодание и снегопад обещают в Астраханской области 15 января

Сегодня в Астраханской области снова прогнозируют сильный снег. Региональное МЧС предупредило об опасности ДТП. ЧС техногенного характера не ожидается.

Астраханский ЦГМС обещает 15 января в регионе облачное небо и снегопад. На дорогах остаются снежные заносы и гололед. МЧС напомнило участникам дорожного движения о необходимости быть предельно осторожными в такую погоду. Ветер северо-западный — скорость 6–11 м/с. Резко похолодает: ожидается температура -9...-4°С, вчера днем было около нуля.

В Астрахани сегодня -6...-4°С. Синоптики прогнозируют облачное небо и снегопад. Ветер северо-западный, западный — скорость 6–11 м/с. На дорогах снежные заносы и гололедица.

Дарья Васенина