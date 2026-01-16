Небензя назвал ситуацию в Иране результатом методов цветных революций

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию в Иране результатом применения методов цветных революций. Дипломат подчеркнул, что Совбез ООН должен рассматривать ситуацию через призму поддержания международного мира, а не внутренней политики Ирана.

«(Во время цветных революций.— “Ъ”) специально обученные вооруженные провокаторы превращают мирный протест в бессмысленные бесчинства, погромы, уничтожение общественного имущества, жесткие убийства правоохранителей»,— сказал господин Небензя во время заседания Совбеза (СБ) ООН по ситуации в Иране (текст заявления опубликован на сайте постпредства).

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря, они были вызваны девальвацией валюты и повышением цен на продукты. Протестующие требуют смены политического режима. По данным западных правозащитных организаций, в результате беспорядков погибло около 2,6 тыс. человек. Власти Ирана обвинили США и Израиль в подстрекательстве и разжигании акций, а также в доставке на улицы городов террористов.