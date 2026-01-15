Глава МИД Ирана отверг заявления о массовых жертвах протестов

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг заявления о массовых жертвах на продолжающихся в стране протестах, а причиной убийств назвал «израильский заговор». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Отвечая на вопрос о количестве погибших, которое, по оценкам западных СМИ, может достигать от 2,5 до 12 тыс. человек, глава иранского МИД заявил, что цифры «исчисляются сотнями». По его словам, большая часть насилия была вызвана проникшими на акции террористическими элементами, которые «начали стрелять по полицейским и мирным людям, чтобы увеличить число жертв и втянуть США в конфликт».

«Президент Трамп заявил, что в случае убийств он вмешается. И они хотели втянуть его. Это был именно израильский заговор»,— сказал министр.

Господин Арагчи также настаивал, что власти полностью контролируют ситуацию и не планируют массовых казней участников протестов. Он отметил, что в стране сейчас «царит спокойствие».