Сильный гололед и мороз обещают 16 января в Волгоградской области

Мороз до -20°С прогнозируют сегодня в Волгоградской области. По данным МЧС, продолжается высокая опасность на дорогах.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Синоптики волгоградского ЦГМС обещают 16 января в регионе местами небольшой снег. На дорогах ожидается сильный гололед. МЧС предупреждает о высокой вероятности возникновения ДТП и заторов. Ночью будет -15...-10°С (при прояснении до -20°С), днем -15...-10°С. Ветер северо-восточный — скорость 6–11 м/с.

В Волгограде сегодня -15...-9°С (Gismeteo). Ветер северо-восточный — скорость 3–5 м/с, порывы до девяти. Весь день пасмурно, временами легкий снег.

Дарья Васенина