МЧС предупредило о сильном гололеде в Волгоградской области

Неблагоприятная погода вернулась в Волгоградскую область. По данным МЧС, местами будут осложнения на дорогах.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Метеорологи Волгоградского ЦГМС обещают 15 января в регионе небольшой, умеренный снег. На дорогах ожидаются снежные накаты и гололедица. Ночью будет -8...-13°С (при прояснении до -18°С), днем -5...-10°С. Ветер северо-западный — скорость 7–12 м/с.

В Волгограде сегодня -11...-8°С (Gismeteo). Ветер северо-западный, северный, северо-восточный — скорость 2–5 м/с, порывы до восьми. Весь день пасмурно.

Дарья Васенина