Мороз до 23 градусов ударит 16 января по Пензенской области

В Пензенскую область пришли морозы. В региональном МЧС предупредили о сохраняющейся гололедице.

По данным Приволжского УГМС, 16 января в Пензенской области -23...-18°С ночью и -17...-12°С днем. Ветер восточный — скорость 5–10 м/с. Малооблачно, без осадков. МЧС предупреждает об опасности ДТП из-за снега и нарушения ПДД участниками дорожного движения. Из-за изморози возможны обрывы ЛЭП.

В Пензе ожидается -21...-19°С ночью и -15...-13°С днем. Ветер восточный — скорость 6–11 м/с. Малооблачно, осадков не предвидится.

Дарья Васенина