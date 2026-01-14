МЧС предупредило о резком похолодании в Пензенской области

В Пензенской области установилась благоприятная погода. В региональном МЧС предупредили, что уже 16 января ударит мороз.

По данным Приволжского УГМС, 15 января в Пензенской области -9...-14°С ночью и -12...-7°С днем. Ветер восточный — скорость 6–11 м/с. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег.

МЧС прогнозирует высокую опасность возникновения ДТП. Причина — снег и нарушения участников дорожного движения. Из-за изморози возможны обрывы ЛЭП.

В Пензе ожидается -12...-10°С ночью и -10...-8°С днем. Ветер восточный — скорость 6–11 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой снег.

В МЧС предупредили, что сегодня последний спокойный день. С 16 по 20 января ожидается резкое снижение температуры. В среднем показания термометров опустятся на девять градусов.

