Мороз и туман обещают 16 января в Саратовской области

Снегопады закончились в Саратовской области. Региональное МЧС предупредило о сохранении гололедицы и изморози.

По данным Приволжского УГМС, 16 января в Саратовской области ожидается туман с видимостью 500–1000 м, гололедица на дорогах и изморозь на деревьях, ЛЭП. Возможны аварии ЖКХ. Спасатели предостерегают водителей и пешеходов — велика вероятность возникновения ДТП и пробок.

Метеорологи обещают сегодня в области температуру -22...-17°С ночью и -15...-10°С днем. Ветер северо-восточный — скорость 5–10 м/с, местами порывы до 14-ти. В течение суток переменная облачность, ночью небольшой снег.

В Саратове прогнозируют температуру -20...-18°С ночью и -14...-12°С днем. Ветер северо-восточный — скорость 5–10 м/с. Переменная облачность, туман.

Дарья Васенина