МЧС предупредило о тумане и гололедице в Саратовской области

В Саратовской области 15 января вновь прогнозируют плохую погоду. Региональное МЧС оповестило о неблагоприятных явлениях.

По данным ведомства, сегодня в области туман с видимостью до 500 метров и гололедица на дорогах. Спасатели предостерегают водителей и пешеходов — велика вероятность возникновения ДТП и пробок. Также возможны коммунальные аварии, в частности на ЛЭП.

Метеорологи Приволжского УГМС обещают по области температуру -13...-8°С ночью (при прояснении до -18°С) и -7...-2°С днем. Ветер восточной четверти — скорость 5–10 м/с, порывы до 14-ти. В течение суток облачно с прояснениями, местами небольшой, умеренный снег.

В Саратове прогнозируют температуру -12...-10°С ночью и -9...-7°С днем. Ветер восточный, северо-восточный — скорость 5–10 м/с. Облачно с прояснениями, временами снег, туман.

