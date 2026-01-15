RTVI: Останина попросила Бастрыкина помочь спасти девушку от насилия на треш-стримах

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала от руководителя СКР Александра Бастрыкина и генерального прокурора Александра Гуцана вмешаться в ситуацию с жительницей Санкт-Петербурга, которую подвергают пыткам в прямом эфире в обмен на донаты, пишет RTVI со ссылкой на копии обращений.

Как сообщила депутат, группа треш-стримеров из Краснодара держит девушку в квартире, где на заказ зрителей ее избивают, прижигают кожу и наносят другие травмы. Родственники заявляют, что она была вывезена из Санкт-Петербурга и, возможно, находится под воздействием наркотиков.

Обращение матери и сестры в полицию не помогло — сотрудники отказались возбуждать дело, сославшись на то, что девушка добровольно согласилась на издевательства.

Госпожа Останина назвала такую позицию бездействием и напомнила, что с июля 2024 года в России действует закон, запрещающий треш-стримы. Она попросила господина Бастрыкина взять проверку действий полиции под личный контроль, а господина Гуцана — провести прокурорскую проверку и принять меры.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что родственники девушки уже пробовали увезти ее домой. Они приехали в Краснодар, оказались в квартире, откуда ведутся стримы, и попытались уговорить ее отправится с ними, но она им отказала. Полиция, утверждает канал, вмешиваться в происходящее якобы не стала, поскольку пострадавшая сама соглашается на пытки и унижения.