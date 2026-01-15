Патриарх Варфоломей ответил на обвинения СВР в вытеснении РПЦ из Балтии

Константинопольский патриарх Варфоломей отверг обвинения Службы внешней разведки (СВР) России в сотрудничестве с британскими спецслужбами по вытеснению РПЦ из стран Балтии и Восточной Европы. Заявление опубликовала пресс-служба Константинопольского патриархата. В нем данные СВР назвали «фейковыми новостями».

«С 2018 года, когда Вселенский Патриархат принял решение о предоставлении автокефального статуса Церкви Украины, Мать-Церковь избегала комментариев по поводу бесчисленных подобных нападок как со стороны церковных, так и политических центров и отдельных лиц в России. Сегодня она поступает так же»,— отмечается в пресс-релизе.

В Константинопольском патриархате заявили, что «вымышленные сценарии, фейковые новости, оскорбления и сфабрикованная информация» не остановят его в стремлении продолжать свою деятельность по сближению всех христианских церквей.

12 января в пресс-бюро СВР назвали патриарха Варфоломея «константинопольским антихристом», который «разрывает живое Тело Церкви». По данным ведомства, он намерен дать автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви. В СВР заявили, что патриарх также собирается «вытеснить русское православие» из стран Балтии и «постепенно покрывает земли Восточной Европы».

В настоящее время на территории Украины действуют две крупные православные церковные организации — Украинская православная церковь (УПЦ, ранее входила в РПЦ под управлением Московского патриархата) и Православная церковь Украины (ПЦУ, РПЦ считает ее раскольнической).

В октябре 2018 года Синод в Константинополе отменил действие грамоты 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и предоставил автокефалию церкви Украины. В ответ на это Синод РПЦ объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. В 2019 году патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ).