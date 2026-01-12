СВР: патриарх Варфоломей хочет дать автокефалию Черногорской православной церкви

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что Константинопольский патриарх Варфоломей намерен дать автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви. По информации СВР, патриарх также собирается «вытеснить русское православие» из стран Балтии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константинопольский патриарх Варфоломей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Константинопольский патриарх Варфоломей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Агрессивные аппетиты "константинопольского антихриста" не ограничиваются Украиной и Прибалтикой, своим коварством он постепенно покрывает и земли Восточной Европы»,— уточнили в СВР. Как считают в службе, патриарх Варфоломей предоставит автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви, чтобы нанести удар по Сербской православной церкви.

«В церковных кругах отмечают, что Варфоломей буквально разрывает живое Тело Церкви»,— утверждает СВР. По мнению службы, из-за своей «раскольнической деятельности» патриарх Варфоломей «уподобляется лжепророкам», о которых говорится в Нагорной проповеди о волках в овечьей одежде.

В СВР убеждены, что патриарха Варфоломея поддерживают британские спецслужбы, которые «активно подпитывают русофобские настроения» в странах Европы. Патриарх Варфоломей «пытается оторвать» Эстонскую, Латвийскую и Литовскую православные церкви от Московского патриархата, заключили в пресс-бюро.