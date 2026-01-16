РЖД намерена продать почти половину Федеральной грузовой компании

ОАО РЖД планирует реализовать 49% Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора в России — за 44 млрд руб., сообщили “Ъ” источники, знакомые с финпланом монополии на 2026 год. Пакет оценен исходя из финансовых результатов ФГК за девять месяцев 2025 года. Сделка рассматривается как один из источников финансирования инвестпрограммы РЖД, объем которой на 2026 год запланирован на уровне 713,6 млрд руб.

Долю предполагается продать через открытый аукцион, критерии допуска к которому определит РЖД. Ожидается, что вопрос будет вынесен на совет директоров во втором квартале 2026 года, после чего потребуется согласование с профильными ведомствами и правительством. Аналитики отмечают, что продажа неконтрольного пакета снижает интерес со стороны операторов—конкурентов ФГК, тем более на фоне ухудшения конъюнктуры рынка грузоперевозок и роста доли простаивающего вагонного парка.

Эксперты считают более вероятным участие в сделке финансовых инвесторов с расчетом на дивиденды и последующую перепродажу доли при улучшении рыночной ситуации. По оценкам Infoline, стоимость пакета выглядит адекватной текущей ситуации, несмотря на то что она сопоставима с дивидендными выплатами ФГК за два года и ниже годовой чистой прибыли компании за 2024 год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вагон отправится».