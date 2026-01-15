Белый дом: Иран отменил казни 800 участников протестов

Иран отменил казни 800 участников протестов в стране из-за давления президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент сегодня понимает, что 800 казней, которые должны были состояться вчера, были приостановлены»,— заявила госпожа Левитт (видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома). Она отметила, что у Дональда Трампа «остаются на столе» все варианты вероятных действий в отношении Ирана. Американский президент предупредил, что Тегеран ждут серьезные последствия, если убийства демонстрантов продолжатся, добавила пресс-секретарь.

С конца декабря 2025 года в Иране идут массовые протесты. Поводами стали девальвация национальной валюты и резкий рост цен. Протестующие требуют смены политического режима. Дональд Трамп заявлял, что США вскоре помогут демонстрантам, в том числе не исключал применение военной силы. Сегодня издание AFP со ссылкой на саудовского чиновника сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили американского президента не нападать на Иран.