Ни один из спикеров заксобраний Черноземья не попал в топ-10 медиарейтинга

Председатели законодательных собраний регионов Черноземья не вошли в первую десятку рейтинга медиаактивности глав органов власти за ноябрь 2025 года. Рейтинг предоставила независимая российская исследовательская компания в области СМИ «Медиалогия».

Лучший результат среди черноземных спикеров показал председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов, занявший 17-е место с медиаиндексом 2 102,4 (показатель качественного состояния информационного поля в СМИ). На 19-й позиции находится председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин (индекс 1 963), поднявшийся за месяц на 40 строчек. Председатель Липецкого облсовета Владимир Сериков занял 34-е место (1 196,9), поднявшись на 18 позиций.

Следом расположились председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков на 49-м месте (575,4), председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский на 54-м (491,1) и председатель Курской областной думы Николай Жеребилов на 61-м (346,5). Первый из них спустился на 12 строчек, третий — на 14, второй же поднялся на 16 позиций.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 107 тыс. источников: телеканалы, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. В него вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ по состоянию на 1 декабря 2025 года. Период исследования — ноябрь 2025 года, данные рассчитаны 11 декабря 2025 года.

В ноябре «Медиалогия» сообщала, что в число наиболее цитируемых руководителей регионов Центрального федерального округа по итогам октября вошел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, занявший третье место, и губернатор Курской области Александр Хинштейн, оказавшийся на четвертом.

Ульяна Ларионова