«Довод о “сложном разводе” может добавиться в копилку причин отказа от женитьбы»

Российские власти планируют ввести обязательную досудебную медиацию для урегулирования семейных споров. Предлагается установить обязательный досудебный порядок разрешения семейных конфликтов с привлечением медиатора, а также приостанавливать «разводные» суды на время проведения этой процедуры. Когда же в споре будут фигурировать дети, встреча с медиатором может стать обязательной для обращения в суд. Это следует из проекта документа, с которым ознакомился ТАСС. Инициатива о введении обязательной процедуры медиации при семейных спорах вызывает массу вопросов в юридическом сообществе. Ситуацию комментирует руководитель отдела по рассмотрению семейных споров РОКА «Советник», адвокат Ольга Карайчева:



«Предлагаемое нововведение — это отягощение судебного бракоразводного процесса обязательным досудебным порядком медиативного урегулирования. На мой взгляд, встроить этот порядок в систему гражданского процесса будет не так просто, ведь Семейный кодекс РФ провозглашает принципы свободы как вступления в брак, так и его расторжения.

Более того, если оба супруга согласны на развод, и у них нет несовершеннолетних детей и споров об имуществе, то они могут развестись через ЗАГС или даже через Госуслуги. Получается, что к таким парам обязательная медиация не применима. И это достаточно большая группа людей.

При расторжении брака через суд законодательство уже предусматривает механизм "сохранения семьи": суд может предоставить супругам до трех месяцев на примирение. Целесообразно включить медиацию в этот срок — для попытки эффективного восстановления отношений.

Кроме того, федеральный закон от “Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)” уже предусматривает одним из основных принципов медиации ее добровольный характер. Сам принцип заключается в том, что люди приходят по обоюдному желанию с целью урегулировать конфликт, наладить отношения, а не по принуждению закона.

Но кроме аспектов правовой возможности введения обязательной медиации, есть еще и аспект целесообразности этого.

Если говорить о традиционных укладах народов юга и Северного Кавказа, то семья и так является главным приоритетом и ценностью. И если супруги дошли до суда, то эффективность процедуры медиации может быть не такой высокой.

Южный менталитет безусловно характеризуется яркими эмоциями и зачастую их демонстрацией, в том числе, в суде, где семейные споры превращаются в выяснение отношений, взаимные обвинения и т.п. В данном аспекте медиативные процедуры могут взять на себя большую часть этих эмоций, оставив для суда только выводы.

С другой стороны, если решение о расторжении брака принято окончательно, медиация будет бесполезна (несколько тысяч госпошлины еще никого от расторжения брака не останавливали). Однако, если не все потеряно, то медиация сможет помочь.

Проблему я вижу в другом. Обсуждаемое изменение в совокупности с повышением пошлин, практикой приоритета матерей при определении места жительства детей (хотя она сейчас и претерпевает достаточно серьезные изменения) вызывает вопросы о том, что мужчины окончательно откажутся от регистрации брака, считая себя бесправными в этой системе. При этом доводы о "трудном разводе" и "чрезмерном вмешательстве в личную жизнь" (кроме госорганов, еще и медиатора) могут добавится в копилку причин снижения количества официальных браков. И это при том, что мы видим тенденцию в сторону отказа от регистрации фактических брачных отношений».