К заповедникам пристраиваются по-крупному

Комитет Госдумы по экологии рекомендовал к принятию правительственный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это сделает возможным строительство там железных дорог, трасс, АЭС и других «объектов федерального значения». Решение о выделении таких участков из ООПТ будет принимать комиссия из федеральных депутатов, чиновников и представителей спецслужб. Поправки рождают риски смещения фокуса с охраны природы на коммерциализацию заповедных территорий, опасаются опрошенные “Ъ” юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Одобренный профильным думским комитетом законопроект правительство РФ внесло в Госдуму 12 декабря. В 65-страничном документе предлагается ввести в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» раздел IX.1, где будет прописан механизм изменения границ ООПТ. Поправки разрешают как увеличивать, так и уменьшать площадь заповедных территорий — в случае «полной утраты» землями «особого природоохранного значения» (в случае природных ЧС), а также при размещении оборонных объектов или «объектов федерального значения».

Последнее понятие упоминается в ст. 1 Градостроительного кодекса РФ и подзаконных актах правительства. Они относят к «объектам федерального значения» аэропорты, вокзалы, железные дороги, АЭС, ГЭС, некоторые типы ЛЭП, федеральные автотрассы и др. Согласно поправкам, решение о размещении на месте ООПТ подобных объектов должна выносить комиссия, состоящая из депутатов Госдумы, сенаторов, представителей правительства, администрации президента и ФСБ. Для подготовки решения должно быть организовано «комплексное экологическое обследование» территории с участием Минприроды и Росприроднадзора.

Случаи размещения федеральных объектов в ООПТ будут «исключительными», уверяют авторы законопроекта в пояснительной записке.

Там же утверждается, что обновленное законодательство будет предусматривать меры по минимизации ущерба природным комплексам. Например, «лицо, осуществляющее размещение объекта федерального значения» должно будет ежегодно уплачивать сбор на развитие ООПТ (сумму определит правительство).

По данным Минприроды, в России насчитывается 11,9 тыс. заповедников, национальных парков и других ООПТ, в том числе 342 федеральные территории, 10,6 тыс. региональных и 918 местных. Общая площадь ООПТ — свыше 240 млн га.

В пояснительной записке говорится, что в законодательстве есть «неурегулированные вопросы, требующие неотложного, взвешенного и системного решения». Например, нет механизма принятий решений «по использованию ООПТ в целях развития отдельных регионов». В Минприроды РФ ранее заявляли, что закон об ООПТ был принят еще в 1995 году, разрешает создавать лишь новые охраняемые территории, но не видоизменять уже существующие. Для большинства видов ООПТ установлен запрет на изменение назначения земель, а площадь тех же заповедников можно корректировать лишь в сторону увеличения. Исключение было сделано для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Принятие поправок, заверяли в ведомстве, не будет означать ликвидации или дробления ООПТ — наоборот, Россия продолжит поэтапно увеличивать их площади.

Изменение границ ООПТ сейчас фактически невозможно, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «А-Про» Олег Попов. Он напоминает про запрет изменения целевого назначения земель заповедников и нацпарков, запрет изъятия их земель из федеральной собственности, а также про необходимость согласования режимов охраны ООПТ с Минприроды РФ. Поправки же «размывают» эти запреты, вводя процедуры изменения границ и изъятия земель — пусть и основанные на экспертизах и согласовании, указывает господин Попов.

В законопроекте под «объектами федерального значения» подразумеваются те, что имеют «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ», обращает внимание руководитель проектов юридической фирмы Vegas Lex Дмитрий Моторин:

«В текущем виде термин можно толковать неограниченно широко, понимая под значимыми объектами участки недр или участки для заготовки древесины. Деятельность там также может осуществляться любая при условии ее социально-экономической важности».

Широта трактовки термина и в Градостроительном кодексе РФ позволяет реализовать с помощью поправок проекты по добыче полезных ископаемых и строительства почти любых крупных объектов государства или государственно-частного партнерства, полагает господин Попов. Предлагаемый поправками целевой сбор направлен «на нивелирование негативных последствий», но может стать стимулом отдавать части ООПТ для пополнения бюджета, опасается Дмитрий Моторин. Проект создает риски смещения фокуса с сохранения природы на извлечение прибыли и снижения уровня охраны ООПТ, резюмируют в «А-Про».

Александр Воронов