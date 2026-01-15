В Ярославской области сформировали 77 участков под придорожный сервис

В Ярославской области сформировали 77 участков под новые объекты придорожного сервиса, по 19 из них уже заключены договоры аренды. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сейчас ведется работа по образованию еще 32 новых участков из неразграниченных земель вдоль дорог Углич – Некоуз – Брейтово, Пречистое – Любим – Буй, Ростов – Углич и других. Всего инвесторам предложат 109 земельных участков, в том числе вдоль федеральной трассы М-8.

На торги участки под кафе, АЗС, зоны отдыха выставляют уже готовыми для строительства площадками с уточненными границами и проведенными кадастровыми работами.

Алла Чижова