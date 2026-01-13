Баскетболистки курского «Динамо» победили в Самаре

Курский БК «Динамо» 13 января в гостях уверенно обыграл «Самару» в очередном матче регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 70:96.

«Динамо» завоевало преимущество в первой четверти (15:26) и укрепило его во второй (16:25). Третью четверть хозяйки площадки закрыли с минимальным преимуществом над соперницами (15:14), но в четвертой клуб из Черноземья вновь был сильнее и результативнее (24:31). В составе гостей 21 очко набрала Ольга Фролкина, 16 — Вероника Сазонова и 11 — Яна Эльберг.

После 17 игр в активе у «Динамо» 32 очка. Команда занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставание от лидера — УГМК из Екатеринбурга — составляет два балла. Именно с УГМК курские баскетболистки встретятся в следующем матче 19 января на правах хозяек паркета.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче баскетболистки «Динамо» на выезде обыграли соперниц из одноименной столичной команды.

Денис Данилов