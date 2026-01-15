Захарова назвала любые решения суда США в отношении Мадуро незаконными

Любые решения американского суда в отношении похищенного Вашингтоном президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут незаконными, поскольку он обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США, как и любого другого государства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сам факт похищения Николаса Мадуро и его содержание под стражей грубейшим образом нарушают международно-правовые обязательства США, сказала представитель министерства.

«И возможные рассуждения о том, что Николас Мадуро, дескать, прекратил исполнение полномочий президента и потому утратил якобы иммунитет, не могут быть приняты во внимание»,— заявила Мария Захарова на брифинге (видео опубликовано на Rutube-канале МИД РФ). Она отметила, что отстранение господина Мадуро от должности президента произошло «в результате незаконной силовой операции» США.

3 января США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Сейчас супруги находятся в Нью-Йорке под стражей. Американские власти обвиняют президента Венесуэлы в том числе в сговоре с целью наркотерроризма и контрабанды оружия. Вместе с женой он ожидает суда — первое заседание назначено на март. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Делси Родригес.