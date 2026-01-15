БК «Уралмаш» возглавил Антон Юдин

Новым главным тренером баскетбольного клуба «Уралмаш» назначен Антон Юдин, сообщила пресс-служба клуба. Он сменил на этом посту белорусского специалиста Ростислава Вергуна, который работал с командой с декабря 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Юдин возглавлял «Локомотив-Кубань» с лета 2025 года, но покинул пост в начале января. Он начал свою тренерскую карьеру в 2011 году, работая ассистентом в петербургском «Спартаке». В 2014 году перешел в штаб московского ЦСКА. В составе армейского клуба он дважды выигрывал Евролигу и шесть раз — Единую лигу ВТБ. В последние сезоны Антон Юдин успешно работал в роли главного тренера: вывел «Зенит-2» в полуфинал Суперлиги, затем привел ЦСКА-2 к серебряным медалям чемпионата, получив признание как лучший тренер турнира.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 «Уралмаш» занимает восьмое место (27 очков). В его активе семь побед и 13 поражений. Бывший клуб Антона Юдина идет на пятом месте с 36 очками.

Полина Бабинцева